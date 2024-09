Dopo 60 anni il Bologna torna in Champions League. La squadra di Italiano affronta al Dall'Ara lo Shatkhtar Donetsk. Italiano sceglie il 4-3-3 preferendo Lucumi e Lykogiannis in difesa e affidando al tridente Orsolini-Castro-Ndoye l'attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD