Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Inter

Martedì sera alle 21 l'Inter scenderà in campo alla BayArena di Leverkusen per la sesta giornata di Champions (match da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Qualche novità per Inzaghi rispetto alla formazione che ha battuto il Parma: sulle fasce spazio a Darmian e Carlos Augusto, a centrocampo Frattesi e Zielinski. In attacco ci sarà Taremi accanto a Thuram

INZAGHI: "LE ASSENZE IN DIFESA CI COMPLICANO LE COSE"