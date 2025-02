A Nyon è stato completato il tabellone dagli ottavi fino alla finale: l'Inter di Inzaghi affronterà il Feyenoord in trasferta mercoledì 5 marzo alle ore 18.45 all'andata, mentre il ritorno si giocherà a San Siro martedì 11 alle ore 21

Il tabellone, ora, è completo. Dopo la fase campionato, i playoff e il sorteggio è tempo di ottavi di finale in Champions League. A Nyon si è definito il quadro generale degli ottavi, con vista su quarti e semifinali: l'Inter era l'unica italiana presente e ha pescato gli olandesi del Feyenoord, la squadra che ha da poco eliminato il Milan. Nerazzurri nella parte destra del tabellone, dove in proiezione ai quarti ci sarebbe la vincente del derby tedesco Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Evitato il lato sinistro, dove c'è il Real Madrid di Mbappé, lo stesso anche di Psg-Liverpool. Agli ottavi spiccano, appunto, il super derby di Madrid proprio tra Real e Atletico e non solo. Ecco tutti gli accoppiamenti e il calendario completo.