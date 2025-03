E' una vera e propria emergenza sulle fasce per Simone Inzaghi in vista della trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord: lunedì Dimarco si sottoporrà agli esami, mentre Carlos Augusto non recupera così come Darmian e Zalewski. Una botta invece per Calhanoglu che dovrebbe allenarsi regolarmente con la squadra

Il pareggio di Napoli lascia l'Inter al primo posto ma Simone Inzaghi ha più di una preoccupazione per le prossime partite. In particolare per l'infermeria, con quattro esterni su 5 fermi ai box. Zalewski e Darmian dovrebbero rientrare in gruppo dopo la sosta, mentre Carlos Augusto salterà la trasferta di Rotterdam, dove mercoledì i nerazzurri affronteranno il Feyenoord nell'andata degli ottavi di Champions. La speranza dei nerazzurri è di avere nuovamente a disposizione il brasiliano per il ritorno contro gli olandesi. A questi infortuni si aggiunge quello di Dimarco, che si è fermato al 51' della sfida contro il Napoli. Per l'esterno sinistro un problema alla coscia, che verrà approfondito con gli esami clinici previsti per lunedì 3 marzo. Inzaghi spera ma rischia di dover fare a meno anche del terzino azzurro per la sfida di Champions. Il sospiro di sollievo arriva da Calhanoglu: per il turco si tratta solo di una botta, oggi si è allenato a parte ma già nella giornata di lunedì dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo.