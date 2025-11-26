Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Le due indicazioni che la Juventus ha dato a Spalletti dopo la vittoria di Bodø

Federico Zancan

©Getty

C'è una nuova 'spallettata' in arrivo e parte dal recupero di Miretti. Ma non solo: la trasferta norvegese ha regalato delle indicazioni molto precise all'allenatore della Juventus, che non ha più tante possibilità di sbagliare. Ecco cosa potrebbe ancora cambiare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ