il protagonista
Attenti, il Cholismo non è morto
Anzi, è vivo e lotta in mezzo a noi. E nel 2-0 al Barcellona, sconfitto per la prima volta al Camp Nou da quando siede sulla panchina dell'Atletico, il 'Cholo' Simeone ha dato l'ennesima grande prova delle sue abilità tattiche. Ma soprattutto di quelle umane, come fatto con Griezmann nella conferenza pre-partita
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi