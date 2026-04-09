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il protagonista

Attenti, il Cholismo non è morto

Giovanni Guardalà

©Getty

Anzi, è vivo e lotta in mezzo a noi. E nel 2-0 al Barcellona, sconfitto per la prima volta al Camp Nou da quando siede sulla panchina dell'Atletico, il 'Cholo' Simeone ha dato l'ennesima grande prova delle sue abilità tattiche. Ma soprattutto di quelle umane, come fatto con Griezmann nella conferenza pre-partita

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