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Como, proposta di matrimonio durante l'inno della Champions: la 'benedizione' di Suwarso

como

Mentre risuonavano le note della Champions, in Como-Lipsia c'è stata anche una proposta di matrimonio in curva. E anche il presidente del club, Suwarso, ha dato la sua 'benedizione' via social: "Se volete sposarvi al Sinigaglia faremo in modo che succeda"

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La serata del 4-1 al Lipsia, nella prima assoluta in Champions League, sarà difficile da dimenticare per tutti i tifosi del Como. In particolare, forse, per due di loro che hanno deciso di rendere ancora più speciale quel giorno e quella partita. Mentre al Sinigaglia risuonava come sottofondo l'inno della Champions, infatti, una coppia - Stefania e Simone - ha deciso di fissare per sempre quel momento nelle loro vite. Come? Con una proposta di matrimonio in curva. "Ho detto Sì sulle note dell’Inno Champions League in una notte storica" ha scritto lei su Instagram, con tanto di foto ad accompagnare e testimoniare un momento indimenticabile.

"Il Como ha sempre fatto parte della nostra storia"

"Tremavo da capo a piedi e sono scoppiata subito in lacrime - ha, poi, raccontato Stefania, nelle dichiarazioni rilasciate al club lariano -. Ho sognato quel momento per tantissimo tempo e viverlo lì, in quella cornice, lo ha reso semplicemente magico. Il Como ha sempre fatto parte della nostra storia. Ci siamo promessi di non perdere mai questa complicità e di vivere sempre il Sinigaglia come il nostro posto del cuore, qualsiasi cosa ci riservi il futuro”.

Suwarso: "Se volete sposarvi al Sinigaglia faremo in modo che succeda"

Una storia che è finita anche sotto l'attenzione di Mirwan Suwarso: "Congratulazioni ragazzi! E se davvero volete sposarvi al Sinigaglia, faremo in modo che succeda" è la promessa espressa via social dal presidente del Como. Ora non resta che organizzare, sognando un'altra notte magica.

Suwarso

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