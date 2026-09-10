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Slavia Praga-Lens, Konecny viene espulso e dopo 2' Sturm trova il gol del vantaggio. VIDEO

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Inizio di secondo tempo dalle mille emozioni tra Slavia Praga e Lens: entra Konecny tra i padroni di casa e 3 minuti e 40 secondi l'arbitro, dopo l'on field review, lo espelle per chiara occasione da gol. Passano meno di due minuti e i cechi la sbloccano: lancio lungo per Sturm che controlla col destro, spalle alla porta, rientra sul mancino e dal limite fa partire un tiro forte angolato sul palo lontano che trafigge il portiere. Alla fine vincono 3-2 i francesi in rimonta

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