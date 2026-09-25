Guendouzi, squalifica ridotta dalla Uefa: ci sarà per Aston Villa-Fenerbahce

La Uefa ha parzialmente accolto il ricorso del Fenerbahce, riducendo da quattro a tre giornate la squalifica inflitta all'ex Lazio Guendouzi per quanto accaduto nel playoff di Champions contro il Lione. Due turni restano sospesi per un anno: avendo già saltato la sfida con la Roma, il centrocampista francese tornerà subito in campo il 14 ottobre contro l'Aston Villa visibile, come tutte le competizioni europee, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Fenerbahce ha comunicato che la Uefa ha ridotto la squalifica di Matteo Guendouzi per i fatti avvenuti durante Lione-Fenerbahce, ritorno dei playoff di Champions League dello scorso 26 agosto. Inizialmente il centrocampista era stato fermato per quattro partite, due delle quali sospese con la condizionale ma opo il ricorso del club turco, la sanzione è stata ridotta a tre giornate complessive, con due turni sospesi per un periodo di prova di un anno. Per questo motivo Guendouzi deve scontare una sola una giornata effettiva, già saltata il 10 settembre contro la Roma. Il francese sarà quindi subito a disposizione per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa del 14 ottobre.