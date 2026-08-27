Dopo l'1-1 all'andata, il Fenerbahce ha battuto 2-1 il Lione nel nel playoff di ritorno, qualificandosi così alla fase a girone unico di Champions League. Tutti i riflettori, però, non sono andati su Muriqi e Brown, autori dei gol, ma su Mateo Guendouzi. Il centrocampista francese, infatti, al termine della partita invece di esultare con il resto della squadra ha deciso di andare sotto la curva del Lione, dove ha cominciato a saltellare e mandare a quel paese i tifosi della squadra francese. Come se non bastasse, il classe 1999, inquadrato dalle telecamere, ha poi urlato "Forza Marsiglia" e imitato il famoso gesto del rapper Jul, originario di Marsiglia. Guendouzi ha giocato all'OM, da sempre acerrimi rivali del Lione, e questo ha fatto arrabbiare ancora di più i tifosi della squadra avversaria. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tutto questo ha portato allo scoppio di una vera e propria rissa nel tunnel tra Lione e Fenerbahce, che ha coinvolto anche l'ex Juventus Openda e alcuni membri dello staff.