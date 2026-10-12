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Cosa aspettarci dalla terza giornata di Champions League

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

Dopo il campionato, riparte anche la Champions League e per le italiane gli osservati speciali sono tantissimi: l'Inter contro i gioielli del Brugge, il Napoli deve confermare sé stesso, così come il Como. E la Roma ritrova Mou…

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