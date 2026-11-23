Tre volte in vantaggio, anche con due gol di scarto, eppure l'Inter non è riuscita a battere l'Atalanta. Il pareggio di Bergamo lascia in eredità due punti persi e soprattutto un dato che preoccupa: 17 reti subite nelle prime dodici giornate, quattro in più rispetto allo scorso campionato. La squadra di Chivu resta a tre punti dalla vetta, ma ora l'allenatore deve ritrovare intensità e solidità difensiva