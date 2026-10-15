Per Anthony Gordon segnare un gol non è poi così importante

Nelle ultime due partite Anthony Gordon ha realizzato le sue prime reti con la maglia del Barcellona, ma per lui segnare non è l'unico modo per giocare una buona partita. L'attaccante inglese mette la squadra davanti ai numeri, ha trovato nella lettura uno strumento per migliorarsi e ha un rapporto critico con i social: il ritratto di un calciatore che prova a scegliere da solo ciò che conta