A distanza di 20 anni esatti dal primo, sarà ancora euroderby, il terzo doppio confronto di Champions della storia rossonerazzurra. Ancora con in palio una finale, come nel doppio pareggio del 2003 deciso dal gol "in trasferta" di Shevchenko. Nel 2005 il fumogeno su Dida. Poi coppe e supercoppe in Italia: Fight Club, il derby due giorni dopo Bruce Springsteen a San Siro, la Divina Commedia di Mazzola, Icardi ne decide uno per il Milan (ma era il milanese Andrea) e tanto altro. Tutte le storie