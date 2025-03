Palladino conferma De Gea (e non Terracciano) in porta, sceglie Gudmundsson accanto a Kean e completa il centrocampo con Mandragora. Rui Vitoria punta ancora sugli ex 'italiani' Swiderski e Djuricic. Fiorentina-Panathinaikos è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

