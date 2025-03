Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Roma

Dopo il 2-1 dell'andata la Roma cerca il pass per i quarti di Europa League contro l'Athletic Bilbao. Ranieri rilancia Dybala, al suo fianco dovrebbe esserci Shomurodov (preferito a Dovbyk). Rensch esterno destro, a centrocampo Paredes in regia con Koné e Cristante mezzali. Valverde si affida a Maroan Sannadi centravanti con i due Williams e Unai Gomez a supporto. Ecco le probabili formazioni del match, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW giovedì 13 marzo alle 18.45

