Le scelte di Inzaghi e Ancelotti

Erano due i dubbi per Simone Inzaghi: dietro Bastoni recupera, mentre in fascia a destra Darmian ha la meglio su Dumfries. Conferme in tutti gli altri reparti come visto nelle prime uscite di campionato. Nel Real una novità rispetto alle attese: gioca Lucas Vazquez nel tridente e non Hazard, che va in panchina.