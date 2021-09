L'Atalanta festeggia con la vittoria la sua prima partita in casa coi tifosi in Champions League. Decisivo nella ripresa un gol di Pessina, puntuale sull'assist di Zapata dopo aver sprecato il vantaggio prima dell'intervallo. Nei primi 45 minuti l'infortunio muscolare di Gosens e l'1-0 annullato alla squadra di Gasperini (fuorigioco di Toloi prima dell'autorete di Lauper). Sorpassato lo Young Boys, nerazzurri in vetta al gruppo F