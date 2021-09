statistiche

Dall'inizio della scorsa stagione, il Chelsea ha subito solo quattro gol in 14 partite di Champions League (10, 3 pareggi, 1 sconfitta), mantenendo 10 volte la porta inviolata e non subendo mai più di una rete in una singola partita. Tutti e 10 i clean sheet sono stati ottenuti dal portiere Édouard Mendy (in 13 presenze), il secondo portiere più veloce a raggiungere i 10 clean sheet in questa competizione, dietro solo a Keylor Navas (11 partite).