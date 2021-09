Juventus-Chelsea 1-0: video, gol e highlights

Grande notte europea per la Juve che batte i campioni in carica del Chelsea. Gestisce il possesso palla la squadra di Tuchel, ma la Juve punge con Chiesa nel primo tempo vicino alla rete. Proprio lui segna l'1-0 a inizio ripresa. Poi una chance per Bernardeschi e due brividi nel finale: Lukaku e Havertz sfiorano il pari. Primato e punteggio pieno per Allegri, davanti a Chelsea e Zenit a quota 3