Shakhtar Donetsk-Inter 0-0: video e highlights

L'Inter non va oltre il pari contro un buono Shakhtar. Tante le chance, per entrambe le squadre, nel corso del match: Barella colpisce una traversa e Dzeko sbaglia da pochi passi nel primo tempo, dove ci provano anche Solomon e Alan Patrick. Skriniar è eccezionale ad evitare l'1-0 al 50' in scivolata, esattamente come Pyatov compie una prodezza sul tiro a giro di Correa all'86'. È il primo punto per entrambe nel girone