Milan-Atletico Madrid, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions League

I rossoneri tornano a giocare in Champions a San Siro più di sette anni dopo l'ultima volta, proprio contro i colchoneros: tutte le curiosità e le statistiche della gara che vedrà impegnata la squadra di Stefano Pioli

Quando e dove si gioca Milan-Atletico Madrid? La partita tra Milan e Atletico Madrid, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà martedì 28 settembre alle ore 21.00 allo stadio San Siro di Milano.

Dove è possibile vedere Liverpool-Milan? Champions Milan-Atletico, la conferenza di Pioli La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Beppe Bergomi.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? Gli unici precedenti tra Milan e Atletico Madrid in match ufficiali risalgono agli ottavi di finale della Champions League 2013-2014, ultima apparizione dei rossoneri in Europa prima del ritorno in questa stagione. Il Milan, allora allenato da Clarence Seedorf, perse entrambi i match: 0-1 a Milano (gol di Diego Costa) e 4-1 a Madrid (doppietta di Diego Costa e gol di Arda Turan e Raul Garcia; per i rossoneri a segno Kaka).

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 17 match contro avversarie spagnole in competizioni europee: il bilancio è di 7 pareggi e 9 sconfitte. Tabù italiane anche per l'Atletico Madrid: i colchoneros non hanno vinto le ultime quattro partite disputate in Italia (2 pareggi e 2 sconfitte). La squadra di Simeone ha perso cinque delle ultime nove trasferte in Champions. Con il Cholo in panchina, inoltre, l'Atletico non è riuscita a vincere le prime due partite di una stagione di Champions solo una volta, nel 2017-2018. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 10 partite casalinghe in competizioni europee