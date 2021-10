Porto-Milan, curiosità e statistiche sul match di Champions

Da record in campionato (22 punti dopo 8 giornate, mai successo nella storia rossonera), ancora al palo in Champions. C'è chi dice che il Milan farebbe meglio a concentrarsi sulla Serie A, ma a Milanello nessuno la pensa così.

Dopo 7 anni di assenza il Diavolo vuole onorare al meglio il ritorno in Champions e così si rituffa in Europa con l’obiettivo di cancellare quello scomodo zero dalla classifica del proprio girone. I rossoneri infatti sono obbligati a vincere in questa terza giornata per continuare a inseguire l’obiettivo di finire fra le prime due del gruppo B.

Milan, la situazione del girone Fin qui il cammino europeo del Milan è stato contraddistinto dalla sfortuna e dai rimpianti. All’esordio ha perso 3-2 contro il Liverpool ad Anfield (nonostante all’intervallo fosse in vantaggio 2-1) e poi è uscito sconfitto anche nella seconda giornata: ko 1-0 a San Siro contro l’Atletico. Una gara dominata nei primi 30’, fino a quando i rossoneri non sono rimasti in 10 per la doppia ammonizione di Kessié, e conclusa con la beffa del rigore allo scadere di Suarez. Ora c’è una nuova trasferta da affrontare, al Do Dragao di Porto. L’ultima volta che il Milan ha rimediato due ko di fila fuori casa in competizioni europee risale all'aprile 2012 contro Arsenal e Barcellona, in questo torneo.

Porto-Milan, le news di formazione Pioli potrà contare di nuovo su Zlatan Ibrahimovic, che tornerà titolare dopo aver mostrato una buona condizione nei 20’ in campo sabato contro il Verona. Un recupero preziosissimo visto che i rossoneri dovranno fare a meno di Maignan (operato), Mirante (non in lista Champions), Theo Hernandez e Brahim Diaz (positivi al Covd), Rebic e Messias (infortunati).

Milan, i precedenti contro il Porto Porto e Milan non si affrontano dalla finale di Supercoppa europea del 2003, quando il Porto era campione in carica della Coppa Uefa e il Milan aveva appena vinto la Champions League. I rossoneri vinsero 1-0 con gol di Andriy Shevchenko. Il Milan ha giocato l'ultima volta contro il Porto in Champions League nella fase a gironi della stagione 96/97; il Porto vinse 3-2 al Meazza prima di pareggiare 1-1 all'Estádio das Antas, con l'attuale allenatore Sergio Conceicao in campo in entrambe le partite. Il Porto concluse il girone al primo posto, il Milan al terzo e fu eliminato. Comprese le partite di qualificazione, sette delle otto trasferte del Milan in competizioni Uefa in Portogallo sono terminate con un pareggio (l'altra è stata una vittoria); l'unica vittoria nel parziale è arrivata proprio contro il Porto nel marzo 1993 (1-0 grazie a un gol di Jean-Pierre Papin). Portoghesi terzi con un punto, conquistato al 'Wanda Metropolitano' grazie allo 0-0 strappato all'Atletico Madrid. Brutta sconfitta invece per mano del Liverpool che ha passeggiato su ciò che restava dei 'Dragões', umiliati con un pesante 1-5. Prima di questa ‘manita’, il Porto aveva tenuto la porta inviolata in sei delle ultime sette partite nella fase a gironi di Champions League (4 vittorie, 2 pareggi e 1 ko). I portoghesi hanno perso le ultime due partite casalinghe di Champions League (0-2 contro il Chelsea e 1-5 contro il Liverpool) e cercherà di evitare di subire tre sconfitte interne consecutive nella competizione per la prima volta nella sua storia.

Porto-Milan, le statistiche individuali Tra i giocatori che hanno disputato più di 500 minuti nella competizione dall'inizio della scorsa stagione, l'ala del Porto Luis Diaz è primo per distanza media percorsa palla al piede – il colombiano conta 79 progressioni in totale, con un media di 14,2 metri percorsi.

è primo per distanza media percorsa palla al piede – il colombiano conta 79 progressioni in totale, con un media di 14,2 metri percorsi. La coppia del Milan Rafael Leao e Brahim Diaz ha segnato o servito assist in entrambe le loro presenze in questa Champions League. L'ultimo giocatore rossonero che ha partecipato ad una marcatura in tre presenze consecutive nel torneo è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2011/12 (cinque).

e ha segnato o servito assist in entrambe le loro presenze in questa Champions League. L'ultimo giocatore rossonero che ha partecipato ad una marcatura in tre presenze consecutive nel torneo è stato nel 2011/12 (cinque). Theo Hernandez ha portato palla per 282 metri di distanza finora in Champions League (su 24 progressioni totali); il terzo tra i terzini presenti in questa competizione, dietro solo ad Andy Robertson del Liverpool (383 m) e Alphonso Davies del Bayern München (382 m).

ha portato palla per 282 metri di distanza finora in Champions League (su 24 progressioni totali); il terzo tra i terzini presenti in questa competizione, dietro solo ad del Liverpool (383 m) e del Bayern München (382 m). Mehdi Taremi ha segnato il 50% dei gol del Porto in Champions League nel 2021 (3/6). L'attaccante iraniano potrebbe andare a bersaglio in tre partite casalinghe consecutive in Champions League, con Moussa Marega che è stato l'ultimo giocatore del Porto a riuscirci (quattro nel 2018/19).