Milan-Porto, le probabili formazioni del match di Champions League

Ultima spiaggia per il Milan, che dopo tre sconfitte nel girone d'andata deve assolutamente vincere a San Siro se vuole continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Ci vuole una rimonta che avrebbe del clamoroso visti gli zero punti in classifica, che non può in ogni caso prescindere dal successo sul Porto. Formazione dI Conceiçao che vuole invece approfittare del difficile impegno dell'Atletico Madrid (di scena ad Anfield contro il Liverpool) per provare a staccare gli spagnoli in classifica e prendersi il secondo posto nel girone.