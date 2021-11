Terza nel raggruppamento D, l'Inter di Simone Inzaghi cerca un nuovo successo contro lo Sheriff Tiraspol (3-1 per i nerazzurri a San Siro nel turno precedente) che gli permetterebbe di scavalcarli in classifica

Inter, la situazione del girone

I nerazzurri sono terzi nel girone D con quattro punti; a comandare il raggruppamento c’è proprio lo Sheriff Tiraspol con sei punti, gli stessi del Real Madrid, ultimo con solo 1 punto invece lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Incluse le qualificazioni, la sconfitta dello Sheriff Tiraspol contro l'Inter alla 3^ giornata è stata la sua prima in una competizione europea dall'agosto 2020 – ko che ha interrotto una serie di 11 partite senza sconfitte (8V, 3N). Dopo la vittoria sullo Sheriff Tiraspol nell'ultimo turno, l'Inter potrebbe vincere due gare di fila in Champions League per la prima volta dall'ottobre 2018 (tre).