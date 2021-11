A San Siro finisce in parità. La squadra di Conceiçao sblocca l’incontro in avvio con Luis Diaz: Gruijc ruba palla sulla trequarti e serve il colombiano, freddissimo col destro davanti al portiere. La traversa nega il raddoppio a Evanilson, poi all’ora di gioco un tocco maldestro di Mbemba corregge in rete il tentativo di Kalulu e ristabilisce il definitivo equilibrio