Sheriff-Inter, le probabili formazioni del match di Champions League

Due dubbi da sciogliere per Inzaghi a poche ore dal fischio d'inizio: Dimarco in vantaggio su Bastoni come terzo difensore, mentre Vidal dovrebbe prendere il posto di Calhanoglu a centrocampo. In attacco confermati Dzeko e Lautaro. Ballottaggio davanti per lo Sheriff, con Yakhshiboev favorito su Bruno Souza.

La vittoria nella gara di San Siro ha rilanciato l'Inter nella classifica del Gruppo D. Ora la formazione di Inzaghi è chiamata a replicare il successo anche in terra moldava, per scavalcare proprio lo Sheriff, a quota 6 punti dopo le vittorie nei primi due turni contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Una partita decisiva in ottica qualificazione, come ha spiegato lo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa. Ecco le scelte che dovrebbe optare l'allenatore nerazzurro per il match sul campo dello Sheriff.

La probabile formazione dello Sheriff 4-2-3-1 per Vernydub, che affronterà l'Inter con lo stesso modulo visto all'andata. Formazione che verrà confermata praticamente in toto rispetto al match di San Siro, con Addo e Thill che agiranno come coppia in mezzo al campo e Traorè, Kolovos e Castaneda a formare il terzetto alle spalle dell'unica punta. Il ruolo più offensivo è quello che lascia i dubbi più grandi nella testa dell'allenatore dello Sheriff, con Yakhshiboev in vantaggio su Bruno Souza. SHERIFF (4-2-3-1) probabile formazione: Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traorè, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev. All. Vernydub