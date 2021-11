Milan, la situazione del girone

I rossoneri sono ultimi nel girone B con zero punti ottenuti nelle prime tre giornate; a comandare il raggruppamento è il Liverpool con 9 punti, poi dietro ci sono Atletico Madrid e Porto a quota 4. Il Milan ha dunque perso tutte le tre sfide stagionali in questa Champions League, ed è una delle quattro formazioni ancora ferma a zero punti dopo tre giornate (con Lipsia, Besiktas e Malmoe). In generale nella competizione i rossoneri sono reduci da cinque sconfitte di fila, la propria striscia negativa più lunga in Coppa Campioni/Champions League. Il Porto ha ottenuto il clean sheet in quattro delle ultime cinque trasferte in Champions League (3V, 1N, 1P), compresi due nelle ultime due gare esterne. L’ultima volta che ha mantenuto la porta inviolata per tre trasferte di fila nella competizione risale al novembre 2012.