Del Piero: "Dybala mi ha detto che sta bene, è rimasto a casa per precauzione contro la Lazio. Il discorso è che negli ultimi due o tre anni è successo qualcosa di inusuale. È arrivato Ronaldo, per prima cosa, e poi si è infortunato troppo. Può fare l'ultimo passo, quello definitivo. Non sarà facile ma penso che abbia tutte le qualità per fare tremendamente bene a livello di leadership e di gol e giocate. Vedremo, me lo auguro per lui e per la Juve. Se lo merita".