Pareggio show dell'Atalanta a Berna, 3-3 con lo Young Boys che nega il sorpasso al 2° posto al Villarreal. Ora la squadra di Gasperini dovrà battere gli spagnoli a Bergamo per qualificarsi agli ottavi. Nel primo tempo Siebatcheu risponde a Zapata, distorsione per l'infortunato Zappacosta. Dopo l'intervallo Palomino non sbaglia col sinistro, ma nel finale arriva l'uno-due degli svizzeri con Sierro ed Hefti. Ci pensa il neoentrato Muriel, al primo pallone toccato su punizione, a fissare il pari