Atalanta-Villarreal, curiosità e statistiche sul match di Champions League

Arriva il momento decisivo per il cammino in Champions League dell'Atalanta che contro gli spagnoli del Villarreal si gioca le chance di passaggio agli ottavi di finale. Il match è in programma mercoledì 8 dicembre alle 21, e per i bergamaschi è d'obbligo la vittoria per ottenere la qualificazione. Tutte le informazioni, le statistiche e la curiosità sul match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions Condividi

Atalanta, la situazione del girone E' un momento molto positivo per i nerazzurri di Giampiero Gasperini che in campionato hanno appena vinto sul campo del Napoli. Adesso arriva la sfida decisiva che, per il terzo anno consecutivo, potrebbe regalare ai bergamaschi l'accesso agli ottavi finale della Champions League. Nell'ultimo turno della fase a gironi del gruppo F i nerazzurri affronteranno il Villarreal in un vero e proprio spareggio per il secondo posto. Col Manchester United è già sicuro del primo posto del girone a quota 10 punti, l'Atalanta (6 punti) deve vincere per sorpassare il Villarreal (7). Il pareggio non basta, anche se lo Young Boys dovesse vincere contro il Manchester United; in quel caso, per l’Atalanta sarà Europa League. C'è anche una combin azione che estromette la squadra di Gasperini dall'Europa: sconfitta stasera e la vittoria dello Young Boys con lo United.

Atalanta, precedenti con Villarreal e spagnole L’unico precedente tra Atalanta e Villarreal è il pareggio 2-2 al La Ceramica in questa Champions League. ● Nelle cinque partite dell’Atalanta contro squadre spagnole in Champions League sono stati realizzati 21 gol (11 a favore, 10 contro), in media 4.2 gol a partita. Solamente in una di queste una delle due squadre ha mantenuto la porta inviolata: lo scorso febbraio quando il Real Madrid ha battuto 1-0 i nerazzurri. ● Il primo posto nel gruppo F è già deciso ed è stato conquistato dal Manchester United, ma la seconda piazza è ancora possibile per entrambe le squadre in questa sfida – il modello di pronostici di Stats Perform dà al Villarreal il 65.3% di possibilità di passare il turno contro il 34.7% per l’Atalanta. ● Il Villarreal ha vinto solo una delle otto trasferte contro squadre italiane nelle competizioni europee (3N, 4P), ma proprio nella più recente, battendo 1-0 la Roma negli ottavi di finale dell’Europa League 2016/17. ● Questa è la terza stagione per l’Atalanta in Champions League; fino a questo momento, nella fase a gironi ha conquistato in media 0.89 punti a partita nelle prime tre giornate (otto punti in nove gare), contro i 2 punti a partita nel ritorno (16 punti in otto gare). ● Tra le squadre con almeno 20 partite in Champions League, l’Atalanta è quella con la migliore media gol nella storia della competizione (3.5 – 78 reti in 22 gare). Nelle cinque sfide di questa stagione sono stati realizzati 20 gol, 10 a favore e 10 contro. ● Il Villarreal ha vinto l’ultima trasferta in Champions League, battendo 4-1 lo Young Boys mettendo fine a una striscia di cinque sconfitte di fila fuori casa nella competizione, ma non ha mai vinto due partite consecutive lontano da casa.

Atalanta-Villarreal, le statistiche individuali Duvan Zapata è andato in gol in entrambe le ultime due sfide dell’Atalanta in Champions League. Dovesse giocare e segnare in questa partita, potrebbe diventare il primo calciatore nerazzurro ad andare a segno per tre gare di fila nella competizione , e in generale il secondo colombiano a farlo dopo Radamel Falcao con il Monaco nel dicembre 2017.

è andato in gol in entrambe le ultime due sfide dell’Atalanta in Champions League. Dovesse giocare e segnare in questa partita, , e in generale il secondo colombiano a farlo dopo Radamel Falcao con il Monaco nel dicembre 2017. Solo il Porto (tre) ha commesso più errori che hanno portato a un gol avversario rispetto al Villarreal (due) in questa Champions League. Il Villarreal ha commesso quattro sbagli che hanno portato al tiro gli avversari, meno solo dello Shakhtar Donetsk (sei).

L’Atalanta ha mandato in gol nove giocatori diversi in questa Champions League, nessuna squadra ne conta di più (come Chelsea e Manchester City, autoreti escluse).

Atalanta-Villarreal: come seguire la partita La partita del Gewiss Stadium, in programma mercoledì 8 dicembre alle 21, sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. Il match tra Atalanta e Villarreal sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Come di consueto su skysport.it il liveblog della partita. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incontro che si giocherà mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 21. In attesa della partita puoi scoprire il mondo dedicato a Atalanta e Villarreal su skysport.it.



Vuoi rivedere tutti i numeri o leggere le ultime news di Champions League?

- Ultime news

- Calendario

- Classifiche

- Risultati