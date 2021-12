Non riesce alla squadra di Pioli la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il Milan abbandona l'Europa dopo essere stato sconfitto in casa dal Liverpool per 2-1. Rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Tomori che sfrutta un angolo di Messias e batte Alisson. Il pari di Salah arriva poco più tardi: corta respinta di Maignan e tap in vincente dell'egiziano. Nella ripresa Reds ancora in rete con Origi che di testa spinge in rete da pochi passi