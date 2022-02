Le scelte di Simeone

Primo incrocio in Champions contro i Red Devils per l’Atletico Madrid, privo di Koke (infortunato) e Carrasco (squalificato). A sostituirli sono Herrera e Lodi, preferito al rientrante Lemar. Davanti la coppia d’attacco prevede Correa e Joao Felix, scelte che mandano in panchina Suarez e Griezmann. Sulla sinistra in difesa gioca Reinildo, new entry di gennaio