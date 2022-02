Dopo cinque anni d'assenza il Benfica torna protagonista degli ottavi di finale di Champions League. I portoghesi, che sono riusciti a eliminare il Barcellona alla fase a gironi, sfideranno l' Ajax . Una partita tra le sorprese della competizione visto che i lancieri arrivano da un percorso netto nel gruppo C con sei vittorie in sei match disputati . La squadra di ten Hag, reduce da dieci successi di fila tra Eredivisie e Coppa d'Olanda, vuole ripetere il percorso del 2019 quando arrivò ad un passo dalla finale. Calcio d'inizio ore 21.00 , diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

La probabile formazione del Benfica

Debutto in Champions League per l'allenatore Nelson Verissimo, subentrato a Jorge Jesus lo scorso 28 dicembre. Possibile il cambio di modulo: dal 4-4-2 visto contro il Boavista in campionato al 4-3-3. Confermata la linea difensiva con Lazaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo davanti a Vlachodimos. A centrocampo spazio a Taarabt e Joao Mario, mentre in attacco torna Yaremchuk dal primo minuto con Silva e Nunez ai fianchi.