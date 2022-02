Non è bastata all'Inter una prestazione di livello per 75' per fermare la corazzata Liverpool che ha sfruttato al massimo le occasioni da gol create per portare a casa un risultato importante. Tutto deciso nell'ultimo quarto d'ora dalle reti di Firmino, con un colpo di testa, e di Salah abile ad avventarsi su un pallone vagante in area e a battere Handanovic. Nel primo tempo Calhanoglu ha colpito una traversa