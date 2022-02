Esordio assoluto nella fase a eliminazione diretta per gli austriaci, che ospitano il Bayern nell'andata degli ottavi di Champions. Jaissle punta sul tandem Adeyemi-Okafor riforniti da Aaronson, panchina per Sucic. Nagelsmann scommette su Lewandowski accompagnato da Müller e Sané, spazio anche a Gnabry e Coman sulle fasce. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD

INTER-LIVERPOOL LIVE