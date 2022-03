Incluse le finali, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha superato il turno/vinto in 29 precedenti nella fase a eliminazione diretta di Europa League, 14 in più di qualsiasi altro allenatore, alzando il trofeo in quattro occasioni. Tuttavia, in Champions League, lo spagnolo è stato eliminato in tutte e tre le sfide a eliminazione diretta tra Valencia (una) e PSG (due).