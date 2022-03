Manchester City-Sporting, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Si parte del 5-0 dei Citizens nel match di andata. Con Cancelo non a disposizione, le assenze di Walker per squalifica e Ruben Dias per infortunio, Guardiola prepara il turnover e punta su Fernandinho difensore centrale. Sterling non titolare nel derby contro lo United, ci sarà. I portoghesi tentano l'impresa con tante assenze, in attacco spazio Sabia e Simani. A centrocampo titolare il 16enne Essugo Condividi

Il Manchester City affronta lo Sporting Lisbona nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con una grossa fetta di qualificazione già in tasca. Nella partita di andata, una doppietta di Bernaldo Silva e le reti di Mahrez, Foden e Sterling per lo 0-5 in Portogallo hanno quasi chiuso il discorso qualificazione. Il match sarà trasmesso in diretta alle 21 di mercoledì 9 marzo su Sky Sport 251.

La probabile formazione del Manchester City approfondimento Champions, gare e curiosità su ottavi di ritorno Pep Guardiola ha 14 giocatori di movimento a disposizione e dovrebbe effettuare parecchi cambi di formazione rispetto alla gara di andata. Assenti Walker per squalifica e Ruben Dias per un problema al bicipite femorale, la coppie centrale di difesa dovrebbe essere composta da Laporte e Fernandinho (che ha già ricoperto questo ruolo in periodi di emergenza). Panchina per De Bruyne, diffidato come Cancelo, non a disposizione. In attacco spazio al tridente composto da Sterling, non titolare contro lo United ma in rete all’andata, Gabriel Jesus e Mahrez.



Manchester City (4-3-3) probabile formazione: Ederson; Stones, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Gündogan, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All: Guardiola

La probabile formazione dello Sporting Tante assenze rispetto alla gara d’andata per Ruben Amorim. L’allenatore portoghese dovrà fare a meno di Matheus squalificato, Pedro Gonçalves per un problema muscolare e Palhinha out per un fastidio all’inguine. In difesa assieme a Coates e Inacio c'è Reis. I due centrali di centrocampo saranno Ugarte e il 16enne Essugo: ha già giocato 9' contro l'Ajax, diventando il più giovane portoghese di sempre a esordire in Champons League. Davanti con Sarabia e Slimani c'è Edwards.