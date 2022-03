Champions League, partite e curiosità sul ritorno degli ottavi

Si parte con il ritorno degli ottavi di finale. Martedì 8 marzo tocca all'Inter, impegnata ad Anfield con il Liverpool, mentre il Bayern Monaco ospita il Salisburgo. Mercoledì 9 Real Madrid-Paris Saint Germain e Manchester City-Sporting Lisbona. Tutte le curiosità e le statistiche delle gare di Champions League Condividi

Bayern Monaco-Salisburgo, martedì 8 marzo, ore 21:00 All'Allianz Arena il Bayern Monaco ospita il Salisburgo dopo il pareggio per 1-1 dell'andata. La squadra tedesca ha superato cinque delle precedenti sette gare a eliminazione diretta in Champions League in cui ha pareggiato fuori casa all'andata. Il Bayern Monaco ha vinto tutte le cinque gare in competizioni europee in cui ha ospitato un'avversaria austriaca: la più recente proprio contro il Salisburgo nel novembre 2020 (3-1 per i bavaresi nella fase a gironi). Il Salisburgo potrebbe diventare la prima squadra austriaca a superare gli ottavi di finale di Coppa dei Campioni/Champions League dall'Austria Vienna nella stagione 1984/85. Dopo il gol di Chukwubuike Adamu all'andata, il Salisburgo conta quattro marcatori diversi di età pari o inferiore a 21 anni in questa Champions League (anche Adeyemi, Okafor e Sucic). Solo il Lione nel 2004/05 ne ha avuti cinque diversi in una singola edizione del torneo (Bergougnoux, Berthod, Idangar, Nilmar ed Essien).

Liverpool-Inter, martedì 8 marzo, ore 21:00 leggi anche Liverpool-Inter, arbitra lo spagnolo Lahoz Terza trasferta per l'Inter contro il Liverpool in una competizione europea: i nerazzurri hanno perso le due sfide precedenti, entrambe nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League (3-1 nelle semifinali del 1965 e 2-0 negli ottavi di finale del 2008). Dopo il risultato dell'andata, le statistiche dicono che solo una squadra nella storia della Champions League ha passato il turno dopo aver perso l'andata in casa con due o più gol al passivo: il Manchester United, negli ottavi di finale del 2018/19 contro il PSG (0 -2 in casa, 3-1 in trasferta). I nerazzurri hanno perso quattro delle ultime cinque trasferte contro squadre inglesi in Champions League: l'unica vittoria è quella per 1-0 contro Chelsea negli ottavi di finale nel 2009/10, stagione in cui ha vinto il trofeo. Il Liverpool ha vinto tutte le sette partite di questa Champions League: escluse le qualificazioni, la squadra di Klopp potrebbe diventare la terza squadra nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League a vincere le prime otto partite in un'unica edizione del torneo (dopo il Barcellona nel 2002/03 e il Bayern Monaco nel 2019/20).

Manchester City-Sporting Lisbona, mercoledì 9 marzo, ore 21:00 Il Manchester City ha vinto la gara d'andata in Portogallo per 5-0: questa è la vittoria realizzata fuori casa con lo scarto più ampio nella fase a eliminazione diretta nella storia della Champions League. Il passivo più ampio ribaltato è di quattro reti (Paris Saint-Germain 4-0, Barcellona 6-1 nel 2016/17). Lo Sporting Lisbona non ha vinto nessuna delle ultime sette gare giocate in casa di squadre inglesi nelle competizioni europee (2N, 5P). Pep Guardiola ha vinto 14 dei 21 incontri disputati con il Manchester City nella fase a eliminazione diretta della Champions League (67%), percentuale più alta di quella ottenuta in 26 partite con il Barcellona in questa fase della competizione (54%). Riyad Mahrez ha segnato sei gol in Champions League nel 2021/22: qualora segnasse nuovamente, stabilirebbe il record realizzativo in una singola edizione della competizione per un giocatore del Manchester City.