Lo Sporting Lisbona non ha vinto nessuna delle ultime sette gare giocate in casa di squadre inglesi nelle competizioni europee (2 pareggi, 5 sconfitte): l'ultima vittoria ottenuta in casa di questo tipo di formazioni è arrivata contro il Middlesbrough nella Coppa UEFA 2004/05 (3-2). In generale, lo Sporting Lisbona ha mantenuto la porta inviolata solamente in una delle 14 gare giocate fuori casa contro le squadre inglesi nelle competizioni europee (0-0 contro l'Arsenal nel novembre 2018).