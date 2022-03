Real Madrid-Psg 3-1: video, gol e highlights

Partita spettacolare al Bernabeu dove il Real compie l'impresa. Il solito Mbappé porta in vantaggio il Psg nel primo tempo facendo volare i francesi sul 2-0 virtuale dopo l'andata. Ma i blancos non mollano e compiono l'impresa. Prima un errore di Donnarumma, pressato da Benzema, concede ad Ancelotti&Co l'1-1. Poi sempre Karim: segna il 2-1 su assist splendido di Modric e cala il tris nel giro di tre minuti. Messi e Psg ancora eliminati in rimonta