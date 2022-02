Marotta, Inter: "Vidal ha dalla sua una forte esperienza e in queste partite può metterla in mostra. Ha giocato in top club europei, questa è una partita perfetta per lui. Siamo soddisfatti di essere qui oggi con i nostri tifosi, è motivo di grande orgoglio, dopo 10 anni. Abbiamo ambizione ed è una virtù, non un difetto. Riconosciamo il valore dell'avversario ma non abbiamo paura".