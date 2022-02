Il Manchester City domina in lungo e in largo all'Alvalade di Lisbona contro lo Sporting. La squadra di Guardiola vince 5-0 e rende quasi una formalità il ritorno all'Etihad. Apre le marcature Mahrez, Bernardo Silva segna il 2-0 e poi chiude con la personale doppietta il primo tempo. Tra le due reti del portoghese anche il gol di Foden. Nel secondo tempo il City accelera ancora e segna il 5-0 con Sterling. Lo Sporting non riesce a reagire ma riceve comunque gli applausi e i cori dei suoi tifosi