PSG-Real Madrid, curiosità e statistiche sugli ottavi di Champions League

Al Parco dei Principi l'andata dell'ottavo di finale tra Paris Saint-Germain e Real Madrid: tutte le informazioni, le statistiche e le curiosità sulla sfida Condividi

PSG e Real Madrid, il percorso in Champions Sarà l'ottavo di finale più atteso, tra due delle grandi pretendenti al titolo. Il Real Madrid ha vinto il suo girone di qualificazione, ottenendo 15 punti su 18 a disposizione in 6 gare. I blancos hanno perso solo in casa contro lo Sheriff, poi hanno vinto tutte le altre cinque gare chiudendo davanti all'Inter seconda. Più difficoltoso, invece, il percorso del Paris Saint-Germain, che era inserito in un raggruppamento più difficile che conteneva anche il Manchester City. La squadra di Guardiola ha chiuso al primo posto con 12 punti, con i francesi secondi a quota 11. Al terzo posto il Lipsia a quota 7, con il Club Brugge ultimo a 4 punti.

PSG-Real Madrid, i precedenti tra le due squadre approfondimento Rose Champions: il City 1° vale quasi 1 miliardo! Queste due squadre si sono già affrontate 10 volte nella loro storia in competizioni europee. Il Real Madrid è in vantaggio, con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Gli ultimi confronti risalgono alla Champions League 2019-2020, quando il PSG è riuscito a evitare la sconfitta nelle due gare disputate nella fase a gironi e a portare a casa un pareggio e una vittoria. Questa sarà la quarta volta che PSG e Real Madrid si affrontano nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea. Dopo essere stato eliminato nelle prime due (quarti di finale di Coppa UEFA 1992-93 e quarti di finale di Coppa delle Coppe 1993-94), il Real Madrid è passato nell'ultima occasione, eliminando la squadra francese negli ottavi di finale della Champions League 2017-18. Il Paris Saint-Germain ha vinto 3-0 contro i blancos l'ultima volta che lo ha affrontato in casa in Champions League (settembre 2019). Tuttavia, è uscito sconfitto dall’ultima sfida interna nella fase a eliminazione diretta della competizione, 1-2 al ritorno degli ottavi di finale nel 2017-18. Il Real Madrid ha vinto tutte e tre le trasferte della fase a gironi di questa Champions League, tenendo sempre la porta inviolata (1-0 contro l'Inter, 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk e 3-0 contro lo Sheriff Tiraspol). L'unica precedente stagione di Champions League in cui ha vinto le prime quattro gare esterne è stata la 2014-15, durante la prima esperienza di Carlo Ancelotti con il club spagnolo. Il PSG ha vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta di Champions League, perdendo quattro di queste gare (un pareggio completa il bilancio). Infatti, la scorsa stagione non è riuscito a ottenere sucessi in alcuna delle tre partite interne nella fase a eliminazione diretta (1 pareggio e 2 sconfitte), nonostante sia arrivato in semifinale.

PSG-Real Madrid, le statistiche individuali Dall'inizio della stagione 2020-21, l'attaccante del PSG Kylian Mbappé ha preso parte a più sequenze di gioco su azione terminate con un gol (17) rispetto a qualsiasi altro giocatore in Champions League. Mbappé ha anche il registrato il più alto valore di Expected goals nelle sequenze in cui è stato coinvolto in questo periodo (16.4).

Karim Benzema del Real Madrid ha segnato in ognuna delle sue ultime quattro presenze in Champions League, cinque gol in totale. Il francese potrebbe diventare solo il terzo giocatore a trovare la rete in cinque presenze consecutive con il club nella competizione, dopo Cristiano Ronaldo (quattro volte, tra il 2013 e il 2018) e Ruud van Nistelrooy nel 2007.

Nelle ultime tre edizioni di Champions League (dal 2019-20), i tre giocatori che hanno registrato più dribbling riusciti nella competizione sono Lionel Messi (100), Neymar (87) e Kylian Mbappé (69). Questo trio ha iniziato dal 1’ minuto la metà delle partite del Paris Saint-Germain in questa Champions League (3/6).

L'esterno del Real Madrid Vinícius Júnior è il giocatore che ha percorso la distanza maggiore in verticale palla al piede in questa Champions League (1227 metri), ed è inoltre il primo giocatore per partecipazioni a tiri arrivati dopo movimenti palla al piede (17) - movimenti di almeno 5m con la palla – grazie a nove conclusioni e otto occasioni create per i compagni.

PSG-Real Madrid: come seguire la partita approfondimento Juve, Inter e le altre: le nuove liste Champions La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW.