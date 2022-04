Enorme sorpresa all'Allianz Arena, dove il Bayern non ribalta l'1-0 incassato in Spagna e viene eliminato dagli spagnoli che strappano l'1-1 all'88'. Primo tempo all'assalto per la squadra di Nagelsmann, che produce solo le occasioni targate Goretzka e Musiala. Regge fino all'intervallo il bunker degli spagnoli, sfondato da Lewandowski sull'invito di Müller che spreca di testa il bis. Chi scongiura i supplementari è Chukwueze, che manda il 'Sottomarino Giallo' in semifinale contro la vincente di Liverpool-Benfica