Real Madrid-Chelsea, curiosità e statistiche sui quarti di Champions

A Stamford Bridge, nella gara d'andata, il Real Madrid si è imposto con il risultato di 1-3 grazie alla tripletta di Benzema: al Chelsea servirà un'impresa per qualificarsi alle semifinali. Tutte le statistiche e le curiosità sulla sfida del Bernabeu Condividi

Real Madrid-Chelsea: come seguire la partita Segui live la partita di Champions League Real Madrid-Chelsea su skysport.it.

Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incontro che si giocherà al Santiago Bernabeu martedì 12 aprile 2022 alle ore 21:00. La gara, inoltre, sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport Uno (satellite, internet e digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Sul canale 251 ci sarà, invece, Diretta Gol, per non perdere neanche un'emozione di questa partita e di Bayern Monaco-Villarreal, che si giocherà in contemporanea. In attesa della partita puoi scoprire il mondo dedicato a Real Madrid e Chelsea su skysport.it.



Vuoi rivedere tutti i numeri o leggere le ultime news di Champions League?

- Ultime news

- Calendario

- Classifiche

- Risultati

Real Madrid-Chelsea: i precedenti vedi anche Chelsea-Real Madrid 1-3. HIGHLIGHTS La vittoria per 3-1 a Stamford Bridge è stata la prima per il Real Madrid contro il Chelsea in competizioni europee, dopo due pareggi e tre sconfitte nelle precedenti cinque sfide. L'ultima squadra ad aver vinto entrambe le gare in una sfida andata e ritorno nella fase a eliminazione diretta di Champions League contro il Chelsea è stata il Bayern Monaco negli ottavi di finale 2019-20. Questa sarà la prima partita in assoluto del Chelsea al Santiago Bernabeu in competizioni europee, in quanto la trasferta della scorsa stagione contro il Real Madrid fu giocata allo stadio Alfredo Di Stéfano. Nessuna squadra inglese ha mai vinto al Santiago Bernabeu in Champions League con più di un gol di scarto, con il Real Madrid che ha perso solo tre di queste 12 partite (6V, 3N).

Real Madrid-Chelsea: le curiosità approfondimento Benzema: "Primi due gol? Preferisco il terzo" Il Real Madrid ha superato il turno in nove delle precedenti 10 occasioni in cui ha vinto l’andata in trasferta nella fase a eliminazione diretta della Champions League, con la sua unica eliminazione arrivata contro l'Ajax nel 2018-19 (2-1 in trasferta, 1-4 in casa). Il Chelsea è in svantaggio di due gol dopo l'andata a Stamford Bridge, e dovrà quindi eguagliare le sue vittorie con più gol di scarto in trasferta nella fase a eliminazione diretta della Champions League per forzare i supplementari (tre successi finora con due reti di margine). Fino a oggi, solo una volta i Blues hanno realizzato più di due gol fuori casa nella fase a eliminazione diretta della competizione, nel successo per 3-1 sul Liverpool nel 2008/09.