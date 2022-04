Chelsea-Real Madrid, le probabili formazioni dei quarti di Champions League

Tuchel preferisce Havertz a Lukaku: alle sue spalle ci saranno Mount e Pulisic. Il Real con Casemiro, Modric e Kroos a centrocampo e Valverde (in vantaggio su Asensio), Benzema e Vinicius Jr. in attacco. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre

A Londra va in scena il primo atto del quarto di finale di Champions League tra Chelsea e Real Madrid , che dopo la semifinale della scorsa edizione si ritrovano di nuovo l'una davanti all'altra, nella strada verso la finale. I blues sono arrivati alle 'Final Eight' dopo aver eliminato il Lille, mentre il Real si è qualificato dopo la grande 'remuntada' contro il Psg di tre settimane fa. Calcio d'inizio alle 21 a Stamford Bridge.

Thomas Tuchel schiera il suo 3-4- 2-1 con Edouard Mendy in porta. Linea a tre difensiva composta da capitan Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger . A centrocampo, Reece James da una parte e Marcos Alonso dall'altra: nel mezzo, Jorginho e N'Golo Kanté . Davanti, Mason Mount e Christian Pulisic a supporto dell'unica punta, Kai Havertz (Lukaku ancora in panchina).

Valverde in vantaggio su Asensio: la probabile del Real

Carlo Ancelotti - negativizzato in extremis dal Covid-19 - schiererà la squadra con il 4-3-3. In porta Courtois, in difesa Carvajal, Eder Militao, Alaba e Ferland Mendy. A centrocampo, sarà presente il trio perfetto composto da Modric, Casemiro e Kroos. E davanti, Benzema sarà supportato sulle fasce da Vinicius Jr. e Federico Valverde, in vantaggio su Asensio.