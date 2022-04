Il portiere del Real commenta con una battuta la sempre più probabile assenza di Ancelotti in panchina (causa Covid): "Ci sarà Davide, il figlio. Più o meno è uguale". Poi ha aggiunto: "Con Carlo ci stiamo sentendo in videochiamata. Certo, non sarà la stessa cosa che averlo in panchina con noi, ma abbiamo preparato bene il match e la sua assenza alla fine non sarà un grande problema". Poi l'augurio per il Chelsea, suo ex club: "Mi auguro che i futuri acquirenti si rendano conto del club che stanno acquistando"

Il Real Madrid si prepara alla sfida contro il Chelsea di Stamford Bridge, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League. In panchina, mercoledì sera, non ci dovrebbe essere Carlo Ancelotti (positivo al Covid-19 e non ancora partito per Londra, anche se potrebbe farlo mercoledì qualora si dovesse negativizzare): al suo posto ci sarà quindi Davide, il figlio e suo secondo. Questo il commento di Thibaut Courtois in conferenza stampa sull'assenza dell'allenatore del Real: "Per fortuna che il secondo è suo figlio: sono simili, più o meno sarà la stessa cosa", ha commentato con un grande sorriso. Poi ha aggiunto: "Carlo ha un grande staff tecnico, e poi è sempre in contatto con noi tra chiamate e video. Certo, non è la stessa cosa che averlo con noi, ma ci siamo preparati bene, non credo che alla fine sarà un gran problema".