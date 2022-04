Per la seconda volta consecutiva Chelsea e Real Madrid si affrontano nella fase ad eliminazione diretta della Champions. A Stamford Bridge Tuchel schiera Christensen in difesa e Azpilicueta sulla sinistra a centrocampo. Mount e Pulisic dietro Havertz. Lukaku in panchina. Ancelotti sceglie Valverde in coppia con Vinicius a supporto di Benzema. Calcio d'inizio alle 21 in diretta su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime

