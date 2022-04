Liverpool-Benfica, le probabili formazioni dei quarti di Champions League

Klopp pensa a qualche cambio rispetto al match d'andata: davanti, insieme a Salah e Luis Diaz, ci sarà Firmino. Il Benfica invece va verso il cambio modulo nella speranza di avere più peso in attacco. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre (il match sarà trasmesso in diretta alle 21 su Sky Sport)

Questa sera ad Anfield andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Benfica. All'andata, i Reds hanno vinto per 3-1: serviranno quindi almeno due gol ai portoghesi per pareggiare i conti e provare poi a concludere l'impresa. Al Liverpool di Klopp, invece, spetterà il compito di gestire il vantaggio maturato all'andata, per evitare brutte sorprese e continuare il cammino in Champions League. Match che inizierà alle 21 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.